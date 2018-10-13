В центре Екатеринбурга на две недели закроют для движения улицу

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-13T10:42:45+03:00

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В Екатеринбурге с 17 по 31 октября закроют участок улицы Горького возле дома №39а. На этом участке в течение двух недель будут монтировать новый трубопровод.

- Объехать раскопки можно будет по улицам Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя и Энгельса, - информирует администрация уральской столицы.

Фото: Яндекс.Карты

С другой стороны набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга тоже проводятся работы с перекрытием территории для пешеходов до лета будущего года.

Отметим, что до начала ноября также закрыто движение рядом с Макаровским мостом по улице Гражданской.