В центре Екатеринбурга на две недели закроют для движения улицу
Автолюбителям придется искать пути объезда
Движение ограничат на две недели. Фото: карты Google
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В Екатеринбурге с 17 по 31 октября закроют участок улицы Горького возле дома №39а. На этом участке в течение двух недель будут монтировать новый трубопровод.
- Объехать раскопки можно будет по улицам Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя и Энгельса, - информирует администрация уральской столицы.
Фото: Яндекс.Карты
С другой стороны набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга тоже проводятся работы с перекрытием территории для пешеходов до лета будущего года.
Отметим, что до начала ноября также закрыто движение рядом с Макаровским мостом по улице Гражданской.