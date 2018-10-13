2018-10-13T10:42:45+03:00
Недвижимость

В центре Екатеринбурга на две недели закроют для движения улицу

Автолюбителям придется искать пути объезда
Лев Истомин
Поделиться:
Движение ограничат на две недели. Фото: карты GoogleДвижение ограничат на две недели. Фото: карты Google
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с 17 по 31 октября закроют участок улицы Горького возле дома №39а. На этом участке в течение двух недель будут монтировать новый трубопровод.

- Объехать раскопки можно будет по улицам Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя и Энгельса, - информирует администрация уральской столицы.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

С другой стороны набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга тоже проводятся работы с перекрытием территории для пешеходов до лета будущего года.

Отметим, что до начала ноября также закрыто движение рядом с Макаровским мостом по улице Гражданской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодая певица из Нижнего Тагила заставила танцевать жюри шоу «Голос»
Семнадцать мгновений «Автомобилиста»: уральские хоккеисты снова победили
Сигареты и чай: ради чего голодают рецидивисты в свердловской колонии
Уральский космонавт Сергей Прокопьев показал фото аварии «Союза» с МКС
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин