2018-10-13T09:26:30+03:00
Общество

Сигареты и чай: ради чего голодают рецидивисты в свердловской колонии

Зэки попытались «расшатать режим»
Лев Истомин
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Голодовка проходит в колонии строгого режимаГолодовка проходит в колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трое злостных рецидивистов продолжают голодовку в тавдинской колонии строгого режима в Свердловской области. Представители ГУФСИН региона озвучили причину, по которой зэки отказались от приема пищи с 4 октября.

Как выяснилось, осужденным нужны сигареты и чай, которые в большом почете в колонии подобного типа.

- Они мотивируют отказ от приема пищи несогласием с режимом содержания, требуют в нарушение законодательства чай и сигареты в камеры единого помещения камерного типа, - рассказывают в ведомстве.

Стало известно и то, кто именно начал «шатать режим» в застенках. Это рецидивисты, отбывающие сроки в 6, 15 и 16 лет за причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и вымогательство в составе бандгрупп.

В колонии голодающих зэков ежедневно осматривает врач. Также сюда выезжала сотрудница тавдинской прокуратуры, однако никаких нарушений она не выявила.

Шум в интернете по поводу голодающих поднялся после того, как правозащитница Людмила Винс в своем блоге рассказала, что голодающим холодно без теплых вещей и к ним не приходит врач.

- Они болеют, простывшие, у них отобрали теплые вещи, в том числе и теплые носки. Медицинская помощь им не оказывается, - рассказала уральская защитница прав заключенных.

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