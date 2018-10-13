2018-10-13T08:24:42+03:00
Общество

Уральский космонавт Сергей Прокопьев показал фото аварии «Союза» с МКС

Космический аппарат упал 11 октября
Лев Истомин
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Снимки уралец сделал с борта МКС. Фото: Сергей ПрокопьевСнимки уралец сделал с борта МКС. Фото: Сергей Прокопьев
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Уральский космонавт Сергей Прокопьев поделился в интернете снимками аварии, произошедшей во время запуска ракеты «Союз». Кадры были сделаны с борта Международной космической станции. Именно к ней направлялась упавшая ракета.

- Видно, что произошло отделение от ракеты-носителя, далее визуальный контакт с кораблем был утерян. Мы, конечно, расстроены, но самое главное, с Алексеем и Ником все в порядке: они живы и здоровы! – написал уральский космонавт.

Напомним, что на борту упавшей ракеты «Союз МС-10» находились космонавт Алексей Овчинин из России и его американский коллега Ник Хейг. Оба успешно приземлились в Казахстане после аварии. Овчинин и Прокопьев через месяц должны были выйти в открытый космос.

После ЧП в Роскосмосе заявили, что новую ракету-носитель серии «Союз» подготовят как можно скорее после получения разрешения на ее эксплуатацию.

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