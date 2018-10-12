Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-12T15:54:57+03:00

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Мэрия Екатеринбурга начала отправку первой партии «Писем счастья» водителям, которые не оплачивают платные парковки. Данные, полученные от инспекторов ГИБДД, позволят привлечь к ответственности несколько десятков автовладельцев. Штрафы для водителей-нарушителей составят от 1000 до 3000 рублей. Эти деньги пойдут в бюджет города.

Напомним, с 3 октября парковочное пространство в Екатеринбурге заработало в полную силу, поскольку с этого дня вступили в силу изменения закона «О полиции». Если раньше правоохранители не выдавали мэрии нарушителей, ссылаясь на защиту персональных данных, то теперь у них официально развязаны руки.

- Нарушителей выявляет специальный комплекс «Паркон». Ежедневно автомобили, оборудованные этой системой, ездят в зоне действия платного парковочного пространства с интервалами 15-20 минут и фиксируют номера автомобилей. Если будет выявлена машина, водитель которой не оплатил парковку, ему выписывают штраф, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Система также распознает и автолюбителей, кто оплатил один час, а простоял на месте несколько часов подряд.

В дальнейшим для автомобилистов, кто живет в соседних с платной парковкой домах, планируют ввести резидентные карты.

Оплатить парковку можно банковскими картами и Е-картой через паркомат, отправив SMS, с помощью мобильного приложения или через личный кабинет на сайте парковки.