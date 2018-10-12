2018-10-12T14:44:42+03:00
Общество

На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза

Работодатели не выплатили сотрудниками 37 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Долги по зарплате на Среднем Урале за год выросли в три раза. По данным Свердловскстата, на 1 октября работодатели не выплатили своим сотрудникам 37,1 миллиона рублей. На 1 сентября эта сумма была меньше на шесть миллионов.

Проблемы с выплатами сотрудникам официально подтвердили в пяти организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Компании занимаются ремонтом электронного и оптического оборудования, производством электродвигателей, пассажирскими перевозками и подготовкой водителей.

Всего денег не дополучили 606 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин