На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
Работодатели не выплатили сотрудниками 37 миллионов рублей
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Долги по зарплате на Среднем Урале за год выросли в три раза. По данным Свердловскстата, на 1 октября работодатели не выплатили своим сотрудникам 37,1 миллиона рублей. На 1 сентября эта сумма была меньше на шесть миллионов.
Проблемы с выплатами сотрудникам официально подтвердили в пяти организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Компании занимаются ремонтом электронного и оптического оборудования, производством электродвигателей, пассажирскими перевозками и подготовкой водителей.
Всего денег не дополучили 606 человек.