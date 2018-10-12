На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-12T13:36:51+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге вынесен приговор участникам ОПГ, которая угнала 22 автомобиля. Троих мужчина признали виновными в краже в особо крупном размере.

Идея криминального бизнеса пришла Андрею Суханкину, который купил оборудование для перехвата радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными сигнализациями и заточки в форме ключей от замков зажигания.

После этого мужчина подыскал себе напарников и арендовал несколько гаражей, где машины хранились до продажи.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- В дальнейшем участники организованной группы через Интернет разыскивались «битые» автомобили, аналогичные похищенным маркам и техническим параметрам, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В дальнейшем изменялись идентификационные номера кузова и двигателя. После чего по документам, принадлежащим владельцам проданных автомобилей, указанные машины продавались новым собственникам.

Всего злоумышленники угнали 22 машины стоимостью 12,5 миллионов рублей.

Один из злоумышленников - Михаил Шатунов - заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он был осужден в сентябре, получив четыре года колонии общего режима.

- Трое подельников выполняли «черную» работу - поиск автомобиля и хищение. Угоняли подельники такие иномарки как Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Opel, Mazda, KiaRio, Hyundai. Лидер координировал их действия и организовывал сбыт автомобилей, плюс распределял доходы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Сегодня за решетку отправятся и остальные участники ОПГ. Андрея Суханкина приговорили к 14 годам колонии, Владлена Лесева - к 10 годам, а Евгения Филатова - к 4,5 годам.