2018-10-12T13:02:31+03:00
Экономика

Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей

Это 75 процентов от утвержденного годового прогноза
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В rказну Свердловской области с начала года поступило 173,3 миллиарда рублей или 75,5% утвержденного годового прогноза.

Из них поступления по налоговым и неналоговым платежам составили 158,8 миллиарда рублей, что на 16,3 миллиарда выше уровня аналогичного периода 2017 года. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета увеличились на 1,1 миллиарда рублей до 14,6 миллиарда.

- Положительная динамика поступлений собственных доходов сохраняется благодаря росту финансовых показателей деятельности организаций. Индекс промышленного производства в январе-августе составил 108,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. Начисленная среднемесячная зарплата в январе-июле составила 36,8 тысячи рублей и возросла к соответствующего периода прошлого года на 9,8%, - рассказала министр финансов региона Галина Кулаченко,

В результате за девять месяцев доходы от уплаты налога на прибыль организаций в областной бюджет выросли на 7,7 миллиарда рублей, поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 5,8 миллиарда, по налогу на имущество организаций поступило на 1,3 миллиарда больше, чем прошлом году. На 1,2 миллиарда рублей возросли и поступления по акцизам.

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