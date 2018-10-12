Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-12T14:36:12+03:00

Алексей Бирюлин займет пост Алексея Беоышева, который ушел в отставку на прошлой неделе

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Недавно назначенный мэром Екатеринбурга Александр Высокинский в первые же дни принялся переформировывать состав своих замов. Сначала в отставку ушел Алексей Белышев, который возглавлял департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Теперь очередь дошла до замглавы по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, замглавы по вопросам организации управления Вадима Дударенко и замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова. Правда, в мэрии это пока не комментируют.

- Официально этого мы подтвердить не можем, так как пока не было получено соответствующих документов, - сообщили в пресс-службе.

А сегодня глава подписал распоряжение о назначении нового зама по вопросам капстроительства. Им стал Алексей Бирюлин.

Алексей Бирюлин окончил УГТУ-УПИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность начал в 2000 году в ООО «Корвет» дублёром мастера.

В 2010-2011 годы работал заместителем генерального директора по строительству – директором службы заказчика ОАО «Синара – Девелопмент».

С 2011 по 2015 годы Алексей Бирюлин был заместителем начальника Управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга - главным инженером.

В 2016-2017 годы работал заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

С 2017 по 2018 год занимал пост директора обособленного структурного подразделения в Екатеринбурге ПАО «Группа компаний ПИК».