2018-10-12T12:03:20+03:00
Авто

На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска

Ограничение будет действовать с 15 по 31 октября
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Рабочие начнут здесь строить новую разноуровневую развязкуРабочие начнут здесь строить новую разноуровневую развязкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Управление автодорог Свердловской области ограничит движение на одной из развязок Кольцовского тракта. С 15 по 31 октября нельзя будет проехать на съезде от аэропорта в сторону Челябинска.

- Запрет связан со стартом капитального ремонта транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автодорог «Екатеринбург - аэропорт «Кольцово» и ЕКАДа, - уточнили в Департаменте информполитики региона.

Объехать закрытый участок можно будет через развязку на пересечении дорог Екатеринбург - аэропорт и Птицефабрика - Химмаш.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин