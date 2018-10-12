На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-12T12:03:20+03:00

Ограничение будет действовать с 15 по 31 октября

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Управление автодорог Свердловской области ограничит движение на одной из развязок Кольцовского тракта. С 15 по 31 октября нельзя будет проехать на съезде от аэропорта в сторону Челябинска.

- Запрет связан со стартом капитального ремонта транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автодорог «Екатеринбург - аэропорт «Кольцово» и ЕКАДа, - уточнили в Департаменте информполитики региона.

Объехать закрытый участок можно будет через развязку на пересечении дорог Екатеринбург - аэропорт и Птицефабрика - Химмаш.