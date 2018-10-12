2018-10-12T11:15:19+03:00
Общество

Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске

Животное в считанные минуты нашло преступника по запаху
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Первоуральске полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление продуктового магазина. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, о налетчике сообщила хозяйка торговой точки.

Накануне ЧП в магазин зашел мужчина, чтобы купить пива, но ему не хватило денег, и он вышел. Через несколько минут покупатель вернулся, но уже с ножом. Угрожая продавщице, налетчик украл из кассы выручку и скрылся.

Испуганная женщина нажала тревожную кнопку ЧОП, однако прибывшие охранники не успели задержать злоумышленника. Выручила служебная полицейская овчарка по кличке «Кобра».

Кобра и ее кинолог Ольга Ганиева вместе раскрывают преступления уже три года. Фото: Валерий Горелых

Кобра и ее кинолог Ольга Ганиева вместе раскрывают преступления уже три года. Фото: Валерий Горелых

- Пес сразу же направился в сторону заброшенных домов, расположенных неподалеку, где в зарослях и прятался подозреваемый. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Дегтярска. Легче сказать, какие преступления он еще не успел совершить. На его счету есть кражи, грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков, езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения, - добавил полковник Горелых. - В последний раз он вышел на свободу из колонии Каменск-Уральского, а до этого «отдыхал на курорте» в тюрьме Нижнего Тагила.

Мужчина попытался спрятать награбленное и нож, закопав в землю. Сейчас на злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Разбой».

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