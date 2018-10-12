В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-12T14:38:21+03:00

Никто из людей не пострадал

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В Нижнем Тагиле сегодня ночью произошел пожар в жилой пятиэтажке на улице Щорса. Около часа ночи вспыхнула квартира на первом этаже.

Из-за сильного задымления в подъезде жильцы верхних этажей оказались в ловушке. К счастью, подоспевшие спасатели смогли вовремя вывести их на улицу в дыхательных масках.

- Пожарно-спасательными подразделениями спасены 18 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метра, повреждено домашнее имущество, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении были задействованы 4 единицы техники, 10 человек личного состава.