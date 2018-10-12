2018-10-12T10:18:42+03:00
Авто

ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю

В ближайшие дни в области ожидаются снегопады и заморозки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГИБДД Свердловской области настоятельно рекомендует автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю. Уже сегодня в регионе выпал первый снег, а выходные осадков ожидается еще больше. К тому же по ночам возможны заморозки.

- Госавтоинспекция просит всех водителей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также водителям необходимо проверить наличие и состояние знаков аварийной остановки и световозвращающего жилета, - сказали в УГИБДД области.

Пешеходам, в свою очередь, стоит вспомнить о светоотражающих элементах на верхней одежде. Темнеть сейчас начинает все раньше, и даже на освещенных участках водители зачастую видят людей на проезжей части только за 30-50 метров.

В случае ЧП на дорогах, необходимо незамедлительно звонить на единый телефон экстренных служб - 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин