ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
ГИБДД Свердловской области настоятельно рекомендует автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю. Уже сегодня в регионе выпал первый снег, а выходные осадков ожидается еще больше. К тому же по ночам возможны заморозки.
- Госавтоинспекция просит всех водителей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также водителям необходимо проверить наличие и состояние знаков аварийной остановки и световозвращающего жилета, - сказали в УГИБДД области.
Пешеходам, в свою очередь, стоит вспомнить о светоотражающих элементах на верхней одежде. Темнеть сейчас начинает все раньше, и даже на освещенных участках водители зачастую видят людей на проезжей части только за 30-50 метров.
В случае ЧП на дорогах, необходимо незамедлительно звонить на единый телефон экстренных служб - 112.