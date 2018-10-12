ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-12T10:18:42+03:00

В ближайшие дни в области ожидаются снегопады и заморозки

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ГИБДД Свердловской области настоятельно рекомендует автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю. Уже сегодня в регионе выпал первый снег, а выходные осадков ожидается еще больше. К тому же по ночам возможны заморозки.

- Госавтоинспекция просит всех водителей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также водителям необходимо проверить наличие и состояние знаков аварийной остановки и световозвращающего жилета, - сказали в УГИБДД области.

Пешеходам, в свою очередь, стоит вспомнить о светоотражающих элементах на верхней одежде. Темнеть сейчас начинает все раньше, и даже на освещенных участках водители зачастую видят людей на проезжей части только за 30-50 метров.

В случае ЧП на дорогах, необходимо незамедлительно звонить на единый телефон экстренных служб - 112.