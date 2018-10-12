2018-10-12T09:28:30+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами

За прилавком оказался 20-летний парень
Олег Галимов
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Продавца ждет крупный штраф. Фото: Дмитрий ЧукреевПродавца ждет крупный штраф. Фото: Дмитрий Чукреев
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В уральской столице накрыли очередной магазин с паленым спиртным и сигаретами. На сей раз контрафактную продукцию нашли на прилавках торговой базы на Сибирском тракте, 25. Находчивый предпрениматель продавал канистры с этиловым спиртом, казахский коньяк, а также табак без маркировки.

Весь контрафакт будет уничтожен. Фото: Дмитрий Чукреев

Весь контрафакт будет уничтожен. Фото: Дмитрий Чукреев

Чтобы поймать продавца с поличным активисты «Народного контроля» провели «контрольную закупку».

- В ходе проверки нашему закупщику без проблем продали несколько бутылок водки при этом молодой человек отбил чек и сделал товарную накладную в которой указал восемь бутылок с водой объемом 0,5 литра стоимостью 120 рублей за бутылку, - рассказал глава «Народного контроля» Дмитрий Чукреев.

После этого к делу подключились полицейские, которые и вывели продавца на чистую воду. Им оказался 20-летний парень.

Фото: Дмитрий Чукреев

Фото: Дмитрий Чукреев

Позже выяснилось, что юноша помогал отцу, который и был организатором незаконного бизнеса. Теперь ему грозит крупный штраф, а весь паленый алкоголь и сигареты были изъяты.

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