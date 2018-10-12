Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-12T09:03:22+03:00

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Все 94 муниципалитета Свердловской области отчитались о полном включении тепла. По данным местных властей, к сегодняшнему дню отапливается весь подключенный к централизованным системам теплоснабжения жилфонд - 86 миллионов квадратных метров, а также все 5,5 тысячи социальных объектов.

- Как и в прошлом году, системных сбоев при включении отопления в регионе не наблюдалось. Более того, большинство территорий не стали дожидаться осеннего понижения температур и, несмотря на благоприятные погодные условия, начали отопительный сезон в довольно ранние сроки. В результате, уже к первым числам октября отоплением в Свердловской области было обеспечено 96% жилья и 99% объектов соцкультбыта, - отметил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

Вместе с тем министр проинформировал, что в этом году областным властям вновь пришлось вмешиваться в ситуацию в Белоярском районе, где из-за пуско-наладочных работ на котельной и порывов на сетях без тепла оставались 11 многоквартирных домов района санатория «Кристалл». Отопление в дома жителей подано только к вечеру 10 октября.

По данным МинЖКХ, с начала отопительного сезона и по 10 октября на «горячую линию» министерства поступило 124 звонка. В аналогичный период прошлого года их было около 200.

Если после подключения дома к теплоснабжению по-прежнему холодно, необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы проверить внутридомовые и внутриквартирные коммуникации на воздушные пробки. После этого следует звонить на горячую линию администрации муниципалитета.