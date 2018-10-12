2018-10-12T08:22:31+03:00
Авто

Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин

Вся спецтехника уже проверена и готова
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все машины оборудованы навигационными датчикамиВсе машины оборудованы навигационными датчикамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Зимой на трассах Свердловской области будет работать 1250 снегоуборочных машин. Подрядчики уже подготовили всю спецтехнику для вывода на дороги.

Бороться с последствиями снегопадов будут 456 комбинированных дорожных машин, 305 автогрейдеров, 140 автомобилей с отвалом, 146 тракторов и 200 погрузчиков. Для всего парка техники подготовлены теплые боксы, создан резерв ГСМ, в том числе зимнего дизельного топлива.

- На содержании Управления автомобильных дорог находится почти 11 тысяч километров региональных автотрасс, за которыми следят 10 подрядных организаций. - - рассказали в Департаменте информполитики региона. - Подрядчики уже заготовили противогололедные материалы. Подходит к концу подготовка 230 пескобаз. Кроме того, дорожники начали закрывать на зиму водопропускные трубы. Всего их более 7 тысяч штук.

Для контроля содержания региональных дорог работает круглосуточная дорожная диспетчерская служба - 8 (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог - 8 (343) 262-50-65.

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