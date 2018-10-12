Екатеринбурженка лишилась Porsche, не заплатив по налогам и коммуналке 13 миллионов рублей
Судебные приставы забрали у екатеринбурженки дорогую иномарку. Женщина несколько месяцев игнорировала всевозможные платежи и в результате накопила многомиллионый долг.
При этом женщина, забыв о налогах, займах, оплате за капремонт и газоснабжение, уверенно каталась на Porsche Cayenne.
- Общая сумма задолженности составила более 13 миллионов рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - По ходатайству взыскателя - физического лица - судебным приставом был составлен акт ареста автомобиля Porsche Cayenne. Машина передана на хранение спецорганизации.
Если в установленный срок задолженность не будет погашена, иномарка отправится на оценку, а затем будет продана на торгах Росимуществу.