2018-10-12T07:50:29+03:00
Общество

Екатеринбурженка лишилась Porsche, не заплатив по налогам и коммуналке 13 миллионов рублей

Если долг не будет погашен, машину пустят с молотка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы забрали у екатеринбурженки дорогую иномарку. Женщина несколько месяцев игнорировала всевозможные платежи и в результате накопила многомиллионый долг.

При этом женщина, забыв о налогах, займах, оплате за капремонт и газоснабжение, уверенно каталась на Porsche Cayenne.

- Общая сумма задолженности составила более 13 миллионов рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - По ходатайству взыскателя - физического лица - судебным приставом был составлен акт ареста автомобиля Porsche Cayenne. Машина передана на хранение спецорганизации.

Если в установленный срок задолженность не будет погашена, иномарка отправится на оценку, а затем будет продана на торгах Росимуществу.

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