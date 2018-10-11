В Екатеринбурге охотник застрелил из ружья свою бывшую жену, когда она вышла из детского сада

11 Окт. 18:34 2018-10-11T19:08:04+03:00

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Вечером жители домов, что рядом с детским садом №371 на улице 40 лет Октября услышали два громких хлопка. Выглянув в окно они обнаружили мужчину и женщину на земле, истекающих кровью. Как оказалось, это были воспитательница садика и ее бывший супруг. Мужчина убил сначала ее, а потом и себя.

- Мужчине было 47 лет, женщине 43, - уточнили в Следственном комитете по Свердловской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

На месте ЧП работает усиленная областная следственно-оперативная группа.

Рядом с телами следователи нашли ружье. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Сыщики уже установили личности погибших людей, - уточнил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Это местные жители. Мужчина и его супруга, между которыми, по предварительным данным, произошел межличностный конфликт. Орудие преступления – охотничье ружье, зарегистрированное на погибшего мужчину, изъято.

Ружье было выдано мужчине официально, так как он занимался охотой. У погибших родителей остались двое несовершеннолетних детей.

- Сейчас они находятся у бабушки, но сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних придется экстренно решать их дальнейшую судьбу, - добавил Валерий Горелых. - Кроме того, сейчас сыщики опрашивают соседей, родственников и знакомых погибших в целях выяснения условий, в которых жили супруги.