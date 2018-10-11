2018-10-11T17:56:27+03:00
Общество

Людмила Бабушкина расскажет в эфире радио «Комсомольская правда» о льготах для свердловчан

Жители Екатеринбурга и региона могут напрямую задать вопросы
Лев Истомин
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Людмила Бабушкина ответит на вопросы свердловчанЛюдмила Бабушкина ответит на вопросы свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина придет в студию радио «Комсомольская правда-Екатеринбург», чтобы пообщаться в прямом эфире с жителями Екатеринбурга и Свердловской области.

Также Людмила Бабушкина расскажет о том, как стартовал законодательный сезон в регионе, а также о том, на какие льготы смогут претендовать свердловчане, и ожидает ли нас изменения в ставках транспортного и других налогов?

12 октября в 13 часов радиослушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 (343) 385-0-923, WhatsApp +7 953 385 0 923.

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