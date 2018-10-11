На Урале бухгалтер воспользовалась отключением оповещений банка и украла у предприятия миллион рублей

11 Окт. 15:55 2018-10-11T15:56:53+03:00

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В Екатеринбурге перед судом предстанет бухгалтер, которая обокрала свое же предприятие общественного питания. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Свои обязанности, как выяснилось, она выполняла не официально, а по устной договоренности. Несмотря на это работодатель свои обязанности выполняла, а вот сотрудница решила на этом доверии подзаработать.

Обвиняемая воспользовалась тем, что директор предприятия не знала обо всех денежных операциях, так как сервис банковских оповещений был отключен. По-тихому бухгалтер провела 26 переводов с расчетного счета ООО на счет родственника, который являлся бизнесменом. Чтобы придать операциям вид законности, женщина составила поддельные договоры о грузоперевозках на 935 тысяч рублей.

- В дальнейшем, по просьбе обвиняемой деньги были переведены ее сестрой, не подозревающей об истинных намерениях родственницы, на лицевой счет третьего лица, после чего перечислены неравными суммами на счет матери обвиняемой, и в дальнейшем частично обналичены через банкомат самой подозреваемой, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В общей сложности бухгалтер украла свыше 1,1 миллиона рублей. Теперь женщине грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.