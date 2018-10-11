Белоярская АЭС: 300 миллионов рублей будет направлено на социальное развитие Заречного до конца 2018 года

11 Окт. 15:43 2018-10-11T15:43:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Город-спутник Белоярской АЭС Заречный благодаря соглашению между Госкорпорацией «Росатом» и Свердловской областью ежегодно получает дополнительные налоговые отчисления на своё развитие. В 2018 году эта сумма составит 300 миллионов рублей. Об этом рассказал главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов представителям Министерства энергетики РФ, посетившим 11 октября с техническим туром Белоярскую АЭС.

Рассказывая гостям об особенностях работы двух энергоблоков БАЭС с реакторами на быстрых нейтронах, главный инженер подчеркнул, что атомная станция не только вырабатывает электроэнергию, даёт людям свет и тепло, но и обеспечивает занятость населения, а также финансирование социальных программ.

Участники техтура посетили основные объекты атомной станции: блочный щит управления и машинный зал энергоблока №3 с реактором БН-600, а также блочный пункт управления энергоблока №4 с реактором БН-800.

- Гости убедились в надёжной и безопасной работе одного из самых инновационных предприятий атомной энергетики России, получили ответы на интересующие вопросы от ведущих специалистов по эксплуатации, - рассказали в Управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

Ознакомительные визиты для органов исполнительной власти организуются атомным ведомством регулярно. Их цель – познакомить сотрудников министерств и ведомств с работой и системами безопасности объектов атомной энергетики.