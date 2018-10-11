Еще на пяти улицах Екатеринбурга запретят парковку

11 Окт. 14:28 2018-10-11T14:30:28+03:00

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В уральской столице день за днем становится все меньше мест, где автомобилисты могут бесплатно припарковать свои машины. На этот раз ограничения коснуться еще пяти улиц: как в центре Екатеринбурга, так и на его окраинах.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся во втором полугодии на улице Радищева от Хохрякова до Вайнера, на Декабристов от Белинского до Розы Люксембург, на Рощинской вдоль дома №72а, на Луначарского перед Шевченко (100 метров перед перекрестком с каждой стороны), на Луначарского перед Малышева (100 метров перед перекрестком со стороны Энгельса) и на Гагарина перед проспектом Ленина (100 метров перед перекрестком со стороны Малышева).

- Помимо этого, для обеспечения безопасности проезда на пересечении улиц Белинского и Саввы Белых будут установлены знаки «Разворот запрещен». А на пересечении улиц Титова и Военная, для увеличения пропускной способности, появятся знаки «Движение прямо или направо» по улице Титова со стороны Братской, - рассказали в мэрии.