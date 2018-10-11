2018-10-11T15:00:12+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов

Это позволит избежать ошибок и сэкономить время
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новую услугу для корпоративных клиентов - разработку форматов документов по валютному контролю и валютным переводам в бухгалтерских программах для загрузки в Клиент-Банк.

Данная услуга дает возможность клиенту автоматически формировать и выгружать необходимые документы из бухгалтерской системы для последующей загрузки их в Клиент-Банк. При этом параметры выгрузки данных из бухгалтерской системы клиент может настроить самостоятельно.

- Это позволит клиенту избежать ошибок при переносе информации вручную и сэкономить время на заполнении электронных документов. Ранее для того, чтобы направить документы по валютному контролю в Банк или оформить валютный перевод, необходимо было вручную переносить данные из бухгалтерской системы в Клиент-Банк, - рассказали в пресс-службе финансовой организации.

Также Банк УРАЛСИБ реализовал в Москве, Московской области, Владимире, Смоленске, Липецке, Белгороде, Брянске, Воронеже, Орле, Тамбове, Твери, Туле и Ярославле автоматическое проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты за валюту РФ. Операции клиента исполняются в течение 3 минут. При этом реализована возможность отображения комиссий на форме поручений в Клиент-Банке, что позволяет клиентам заранее рассчитать необходимое количество денежных средств на проведение операций.

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