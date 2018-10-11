2018-10-11T14:56:47+03:00
Общество

Уралец признался в убийстве, а его осудили за нападение на полицейского

В итоге мужчина заплатит 10 тысяч штрафа
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Житель Красноуральска заплатит денежный штраф за нападение на полицейского. Все началось, как предполагал 29-летний мужчина, с безобидной шутки. В один из вечеров, изрядно приняв на грудь, он позвонил в отделение и сообщил, что убил человека.

К месту проживания мужчины выехала следственно-оперативная группа. Однако вскоре выяснилось, что чистосердечное признание было ложным. На горе-шутника составили протокол и предложили проехать в отделение.

- На данное законное требование мужчина отреагировал неадекватно и нанес одному из полицейских удар рукой в шею. После этого на нарушителя надели наручники, и уже принудительно привезли в отдел, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Суд назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, он также привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов спецслужб.

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