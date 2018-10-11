В уральском селе построят школу с батареями - нынешнюю обогревает дровяная печь

11 Окт. 13:10 2018-10-11T14:54:30+03:00

Учебное учреждение несколько раз порывались закрыть, а учащихся - возить в соседнее село

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В селе на севере Свердловской области построят новую современную школу. Ход работ в этом отношении лично проверил глава областного Министерства строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.

Имеющейся в Усть-Салде школе 112 лет, и ее состояние оставляет желать лучшего, а печное отопление делает здание небезопасным. Несколько раз даже поднимался вопрос о том, чтобы закрыть учебное учреждение, а ребят возить в школу в соседнее село.

Однако в конце прошлого года губернатор принял решение о выделении денег на возведение новой школы.

- Здесь планируется построить школу-сад. Это будет двухэтажное здание площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Детский сад сможет принять 40 воспитанников, а школа - 66 учеников. Проектная документация уже готова. До конца года будут проведены торги, и в начале следующего начнутся строительные работы, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В Новой Ляле, которая также получила дополнительные субсидии, тем временем закончено строительство детского сада на 150 мест. Введние его в эксплуатацию позволит закрыть три старых помещения тоже с печным отоплением.