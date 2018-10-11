На Среднем Урале из-за урагана 20 населенных пунктов лишились электричества
Свердловским энергетикам вновь пришлось экстренно устранять последствия природной стихии. Накануне на регион вновь обрушился ураган. Больше всех пострадал Сысертский округ. Порывы ветра, достигавшие 25 метров в секунду, оборвали здесь электропровода. Без света остались 20 населенных пунктов.
- Аварийно-восстановительные бригады немедленно приступили к работам на поврежденных энергообъектах. Также силами персонала осуществляется обход линии электропередачи. Для восстановления электроснабжения социально значимых объектов задействованы все резервные источники, - рассказали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».
К 12.30 энергетики вернули свет в дома всех жителей.
Штормомвое предупреждение объявлено в регионе до 12 октября. Спасатели просят свердловчан в непогоду по возможности оставаться дома, отменить дальние поездки на машине и отключить все электроприборы.