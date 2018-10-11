На Среднем Урале из-за урагана 20 населенных пунктов лишились электричества

11 Окт. 11:31 2018-10-11T14:49:23+03:00

Штормовое предупреждение будет действовать на Урале до 12 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловским энергетикам вновь пришлось экстренно устранять последствия природной стихии. Накануне на регион вновь обрушился ураган. Больше всех пострадал Сысертский округ. Порывы ветра, достигавшие 25 метров в секунду, оборвали здесь электропровода. Без света остались 20 населенных пунктов.

- Аварийно-восстановительные бригады немедленно приступили к работам на поврежденных энергообъектах. Также силами персонала осуществляется обход линии электропередачи. Для восстановления электроснабжения социально значимых объектов задействованы все резервные источники, - рассказали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

К 12.30 энергетики вернули свет в дома всех жителей.

Штормомвое предупреждение объявлено в регионе до 12 октября. Спасатели просят свердловчан в непогоду по возможности оставаться дома, отменить дальние поездки на машине и отключить все электроприборы.