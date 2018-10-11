Специалисты Екатеринбурга, проверяя анализ водителя, открыли новый вид наркотика

11 Окт. 10:53 2018-10-11T14:48:14+03:00

Вещество уже включено в общую библиотеку, которой пользуются все химико-токсикологические лаборатории Свердловской области

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Специалисты химико-токсикологической лаборатории Областной наркологической больницы обнаружили новый вид синтетического наркотика. Открытие было сделано во время исследования анализа одного из водителей, которого полицейские заподозрили в опьянении.

Название вещества в пору включить в свою практику логопедам, оно называется - 3,4 метилендиоксипирролидиногексанофенон.

Кроме того, специалисты лаборатории наркобольницы вместе с коллегами из УрФО провели дополнительные исследования биоматериала и обнаружили более 10 метаболитов наркотического вещества. Все они внесены в собственную библиотеку, которой пользуются химико-токсикологические лаборатории Свердловской области.

Открытие уже принесло свои плоды. Недавно оно позволило спасти пациента, поступившего в реанимацию областного центра по лечению острых отравлений. В организме пострадавшего был найдент нововыявленный наркотик.

- Для выявления современных синтетических наркотиков требуются все более высокоточные и высокочувствительные методики работы с биологическим материалом, - рассказывает главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный. - В Свердловской области сегодня действуют шесть уникальных химико-токсикологических лабораторий, в том числе в нашей больнице, которые позволяют выявлять новые, ранее не известные наркотические вещества, их модификации и своевременно обновлять списки запрещенных психоактивных веществ.