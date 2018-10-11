Специалисты Екатеринбурга, проверяя анализ водителя, открыли новый вид наркотика
Специалисты химико-токсикологической лаборатории Областной наркологической больницы обнаружили новый вид синтетического наркотика. Открытие было сделано во время исследования анализа одного из водителей, которого полицейские заподозрили в опьянении.
Название вещества в пору включить в свою практику логопедам, оно называется - 3,4 метилендиоксипирролидиногексанофенон.
Кроме того, специалисты лаборатории наркобольницы вместе с коллегами из УрФО провели дополнительные исследования биоматериала и обнаружили более 10 метаболитов наркотического вещества. Все они внесены в собственную библиотеку, которой пользуются химико-токсикологические лаборатории Свердловской области.
Открытие уже принесло свои плоды. Недавно оно позволило спасти пациента, поступившего в реанимацию областного центра по лечению острых отравлений. В организме пострадавшего был найдент нововыявленный наркотик.
- Для выявления современных синтетических наркотиков требуются все более высокоточные и высокочувствительные методики работы с биологическим материалом, - рассказывает главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный. - В Свердловской области сегодня действуют шесть уникальных химико-токсикологических лабораторий, в том числе в нашей больнице, которые позволяют выявлять новые, ранее не известные наркотические вещества, их модификации и своевременно обновлять списки запрещенных психоактивных веществ.