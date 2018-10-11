В Екатеринбурге за 95 миллионов продают старинный купеческий особняк XIX века
Ранее в нем находилась продуктовая база
Собственник отметил, что на этом месте возможно возведение жилого дома. Фото: Яндекс.Карты
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У старинного здания в самом центре Екатеринбурга, а если точнее, то на улице Куйбышева под номером 99, скоро может появиться новый владелец. На портале N1.RU было опубликовано объявление о его продаже:
«Продается Имущественный комплекс бывшей продуктовой базы... с Земельным участком под застройку... Градостроительная зона - С1. Возможно возведение жилого дома! Участок и все постройки - в собственности!»
Свое здание собственник планирует продать за 95 миллионов рублей. Добавим, что здание это было построено в 80-е годы XIX века. Изначально оно принадлежало знаменитому уральскому купцу Антону Волкову.