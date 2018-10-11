2018-10-11T14:44:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 95 миллионов продают старинный купеческий особняк XIX века

Ранее в нем находилась продуктовая база
Данил СВЕЧКОВ
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Собственник отметил, что на этом месте возможно возведение жилого дома. Фото: Яндекс.КартыСобственник отметил, что на этом месте возможно возведение жилого дома. Фото: Яндекс.Карты
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У старинного здания в самом центре Екатеринбурга, а если точнее, то на улице Куйбышева под номером 99, скоро может появиться новый владелец. На портале N1.RU было опубликовано объявление о его продаже:

«Продается Имущественный комплекс бывшей продуктовой базы... с Земельным участком под застройку... Градостроительная зона - С1. Возможно возведение жилого дома! Участок и все постройки - в собственности!»

Свое здание собственник планирует продать за 95 миллионов рублей. Добавим, что здание это было построено в 80-е годы XIX века. Изначально оно принадлежало знаменитому уральскому купцу Антону Волкову.

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