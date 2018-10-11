2018-10-11T14:40:34+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ выступил партнером Первого международного Форума «WOMAN TRAVEL» в Екатеринбурге

Мероприятие прошло на площадке «Ельцин-центра»
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На мероприятии собрались десятки специалистов. Фото: предоставлено БанкомНа мероприятии собрались десятки специалистов. Фото: предоставлено Банком
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Банк УРАЛСИБ выступил генеральным партнером Первого международного Форума «WOMAN TRAVEL», который состоялся в рамках Международной туристической выставки «EXPOTRAVEL 2018» в Екатеринбурге на площадке «Ельцин-центра».

Форум был организован Комитетом по развитию женского предпринимательства Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Мероприятие прошло при официальной поддержке Федерального агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризм), Министерства инвестиций и развития Свердловской области, администрации г. Екатеринбурга, Российского Союза туриндустрии (РСТ) и Уральской Ассоциации туризма (УАТ).

На форуме собрались женщины, которые ведут бизнес в туристической отрасли. Цель мероприятия - поддержка инициатив по увеличению деловой активности женщин в сфере туризма и гостеприимства. По мнению организаторов и участников, это должно стать значимым ресурсом для создания благоприятного климата в развитии экономики региона.

Участники и гости форума обсудили новые возможности для бизнеса, в том числе в сфере внутреннего туризма, получили опыт других стран в развитии этого направления от спикеров из Чехии, применение интернет-технологий в продвижении территорий, истории успешных бизнес-проектов от лидеров индустрии.

С приветствием к участникам форума обратился заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области - Евгений Копелян. В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия на тему: «Какой зарубежный опыт туризма и гостеприимства можно адаптировать на Урале». О программах поддержки женского предпринимательства гостям рассказали сотрудники Банка УРАЛСИБ. В течение всего форума на площадке работал пункт консультаций для предпринимателей.

- Форум «WOMAN-TRAVEL» - это полезная бизнес-площадка и эффективный рабочий инструмент для установления деловых контактов с предпринимательским сообществом. Предприниматели смогли узнать больше о продуктах Банка УРАЛСИБ и лично получить ответы на вопросы, а специалисты банка - обсудить с предпринимателями их бизнес-запросы, - отметила Ольга Бакина, управляющий директор сети малого бизнеса Банка УРАЛСИБ по Уральскому региону.

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