2018-10-11T14:35:35+03:00
Общество

Спустились прямо с неба: в гости к пациентам детской больницы Екатеринбурга прилетели супергерои

Проведать мальчишек и девчонок пришли черепашки-ниндзя, Бэтмен и Человек-паук
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сотни детей восторженно смотрели в окна своих палатСотни детей восторженно смотрели в окна своих палатФото: Алексей БУЛАТОВ
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К маленьким пациентам детской областной больницы № 1 пришли необычные посетители. Проведать мальчишек и девчонок прилетели персонажи культовых мультфильмов. Сотни мальчишек и девчонок завороженно смотрели в окна своих палат, потому что супергерои спустились к ним прямо «с неба».

Подготовка к костюмированному спуску заняла у альпинистов несколько недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к костюмированному спуску заняла у альпинистов несколько недельФото: Алексей БУЛАТОВ

Такой подарок детям устроили промышленные альпинисты Екатеринбурга, которые переоделись в костюмы Джека Воробья, Человека-паука, черепашек-ниндзя, богатыря Добрыни Никитича, Аватара и Миньонов. Спустившись на страховке с крыши, супергерои вручили ребятам подарки.

Для детей такой визит стал настоящим праздником Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для детей такой визит стал настоящим праздникомФото: Алексей БУЛАТОВ

Самые маленькие пациенты сначала испугались нежданных гостей, но уже через пару минут вовсю фотографировались с ними и обнимали.

По словам врачей, для детей, которые подолгу лежат в больнице, это был настоящий праздник, который пусть и ненадолго, но отвлек ребят от болезней.

Больше фотографий супергероев здесь.

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