Спустились прямо с неба: в гости к пациентам детской больницы Екатеринбурга прилетели супергерои
К маленьким пациентам детской областной больницы № 1 пришли необычные посетители. Проведать мальчишек и девчонок прилетели персонажи культовых мультфильмов. Сотни мальчишек и девчонок завороженно смотрели в окна своих палат, потому что супергерои спустились к ним прямо «с неба».
Подготовка к костюмированному спуску заняла у альпинистов несколько недельФото: Алексей БУЛАТОВ
Такой подарок детям устроили промышленные альпинисты Екатеринбурга, которые переоделись в костюмы Джека Воробья, Человека-паука, черепашек-ниндзя, богатыря Добрыни Никитича, Аватара и Миньонов. Спустившись на страховке с крыши, супергерои вручили ребятам подарки.
Для детей такой визит стал настоящим праздникомФото: Алексей БУЛАТОВ
Самые маленькие пациенты сначала испугались нежданных гостей, но уже через пару минут вовсю фотографировались с ними и обнимали.
По словам врачей, для детей, которые подолгу лежат в больнице, это был настоящий праздник, который пусть и ненадолго, но отвлек ребят от болезней.
Больше фотографий супергероев здесь.