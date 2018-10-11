2018-10-11T14:28:52+03:00
Спорт

«Автомобилист» взял 16-ю победу в матчах КХЛ, обыграв магнитогорский «Металлург»

Эта встреча стала заключительной в рамках выездных игр
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК «Автомобилист»Фото: ХК «Автомобилист»
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Хоккейный клуб «Автомобилист» записал на свой счет еще одну победу. Подопечные Андрея Мартемьянова на выезде обыграли магнитогорский «Металлург». В 16 матчах «Магнитка» одержала 11 побед и занимает третье место на Востоке. «Шоферы» не проиграли ни одной встречи и сейчас лидируют в общей таблице КХЛ.

Счет открыли гости - на восьмой минуте гол забил Георгий Белоусов - 1:0. Сразу после перерыва Найджел Доус удвоил преимущество. Все атаки хозяев проваливались, едва начавшись, но играть от обороны у «Металлурга» тоже не получалось. Спустя полторы минуты Степан Хрипунов забросил третью шайбу - 3:0.

- В третьем периоде Франсис Паре реализовал единственное большинство «Автомобилиста» в этом матче, - рассказали в пресс-службе уральского клуба. - После этого удаление последовало у екатеринбуржцев, и хозяева одну шайбу отыграли. Но больше «шоферы» не позволили сопернику забить и довели игру до победы.

Итог встречи - 4:1. Ближайший домашний матч «Автомобилиста» пройдет в пятницу, 12 октября. Уральцы будут принимать «Сибирь» (Новосибирск).

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