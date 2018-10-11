Водитель Mazda, протаранивший в Каменске-Уральском пассажирский автобус, умер

11 Окт. 07:16 2018-10-11T14:27:27+03:00

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В больнице Каменска-Уральского скончался водитель, который накануне вечером столкнулся с пассажирским автобусом. По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем Mazda обгонял впереди идущую машину, но не успел завершить маневр и протаранил «Богдан», шедший по встречной полосе.

Удар был такой силы, что водитель оказался зажат в груде искореженного металла. Чтобы передать его медикам, спасателям пришлось разрезать машину. К сожалению, травмы, которые получил мужчина, оказались слишком серьезными. Спустя несколько часов он умер в реанимации.

- За водителем Mazda числится шесть нарушений ПДД: три случая превышения скорости, один выезд за стоп-линию и два эпизода вождения в нетрезвом виде. За последние правонарушения в 2010 и 2013 годах его лишали прав на 18 месяцев. На момент ДТП срок последнего лишения истек, он находился за рулем легально, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

В аварии пострадали и 16 пассажиров автобуса, среди которых четверо детей. Шесть человек были госпитализированы. Остальные, включая детей, будут проходить лечение дома. По факту ДТП прокуратура Каменска-Уральского начала проверку.

- Пассажирский автобус ехал по 16-му маршруту. Он обслуживается транспортной компанией ООО «Экспресс Сити», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров, с участием которого произошло ДТП. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.