2018-10-11T14:27:27+03:00
Происшествия

Водитель Mazda, протаранивший в Каменске-Уральском пассажирский автобус, умер

В больнице остаются шесть человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
В лобовом столкновении пострадали 17 человекВ лобовом столкновении пострадали 17 человек
Изменить размер текста:

В больнице Каменска-Уральского скончался водитель, который накануне вечером столкнулся с пассажирским автобусом. По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем Mazda обгонял впереди идущую машину, но не успел завершить маневр и протаранил «Богдан», шедший по встречной полосе.

Удар был такой силы, что водитель оказался зажат в груде искореженного металла. Чтобы передать его медикам, спасателям пришлось разрезать машину. К сожалению, травмы, которые получил мужчина, оказались слишком серьезными. Спустя несколько часов он умер в реанимации.

- За водителем Mazda числится шесть нарушений ПДД: три случая превышения скорости, один выезд за стоп-линию и два эпизода вождения в нетрезвом виде. За последние правонарушения в 2010 и 2013 годах его лишали прав на 18 месяцев. На момент ДТП срок последнего лишения истек, он находился за рулем легально, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

В аварии пострадали и 16 пассажиров автобуса, среди которых четверо детей. Шесть человек были госпитализированы. Остальные, включая детей, будут проходить лечение дома. По факту ДТП прокуратура Каменска-Уральского начала проверку.

- Пассажирский автобус ехал по 16-му маршруту. Он обслуживается транспортной компанией ООО «Экспресс Сити», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров, с участием которого произошло ДТП. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин