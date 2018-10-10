2018-10-10T17:47:07+03:00
Общество

Успеть за 13 минут: в Екатеринбурге общественники решили обнять деревья под окнами губернатора

Через несколько лет здесь появится новый храм
Лев Истомин
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Этот сквер сильно сократится после застройки. Фото: Лев ИстоминЭтот сквер сильно сократится после застройки. Фото: Лев Истомин
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Общественники Екатеринбурга выступили с призывом к неравнодушным горожанам, попросив защитить от вырубки деревья на Октябрьской площади. Именно здесь в ближайшие годы появится храм святой Екатерины.

Активисты позвали горожан в 13 часов 13 октября на протяжении 13 минут обнять полюбившиеся им деревья через дорогу от здания правительства Свердловской области.

- Сегодня на каждого жители Екатеринбурга осталось меньше одного квадратного метра зеленых насаждений. И решения этого года снова сократили эту цифру – зеленая роща, сад Вайнера, участок под снесенной телебашней, набережные Исети. Те, кто принимает решения, продолжают гнуть свою линию и ставить горожан перед фактом: «Все уже решено». Если мы отвернемся – будет еще хуже. Мы предлагаем подойти чуть ближе к дереву, рассмотреть в нем друга и обнять, - пишет организатор акции Анна Балтина.

Именно здесь пройдет флешмоб. Фото: Яндекс. Карты

Именно здесь пройдет флешмоб. Фото: Яндекс. Карты

Флешмоб на газонах продлится всего несколько минут. Ранее общественники Екатеринбурга намеревались с помощью объятий спасти от религиозной постройки Городской пруд и телебашню.

На этой неделе активисты обратили пристальное внимание на вырубку деревьев в сквере возле Оперного театра. Ранее за реконструкцию этой территории проголосовали екатеринбуржцы.

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