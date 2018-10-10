2018-10-10T17:34:36+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга иномарку зажало между двух трамваев

Из-за этого временно остановилось движение составов
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Через несколько минут после ДТП движение составов возобновилось. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comЧерез несколько минут после ДТП движение составов возобновилось. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
Изменить размер текста:

Вечером в центре Екатеринбурга вдруг встали трамваи. Как оказалось, причиной тому послужила автомобильная авария. Иномарка KIA, проезжая по перекрестку 8 Марта - Радищева, вдруг оказалась зажата между двумя трамваями - 10-м и 32-м.

- В аварии никто из людей не пострадал. Во всяком случае, они не заявили о себе, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

При этом, как сообщают очевидцы, сам водитель долгое время не мог покинуть салон, так как двери машины были прижаты бортами трамваев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин