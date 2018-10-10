В центре Екатеринбурга иномарку зажало между двух трамваев

10 Окт. 17:22 2018-10-10T17:34:36+03:00

Через несколько минут после ДТП движение составов возобновилось. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

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Вечером в центре Екатеринбурга вдруг встали трамваи. Как оказалось, причиной тому послужила автомобильная авария. Иномарка KIA, проезжая по перекрестку 8 Марта - Радищева, вдруг оказалась зажата между двумя трамваями - 10-м и 32-м.

- В аварии никто из людей не пострадал. Во всяком случае, они не заявили о себе, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

При этом, как сообщают очевидцы, сам водитель долгое время не мог покинуть салон, так как двери машины были прижаты бортами трамваев.