В центре Екатеринбурга иномарку зажало между двух трамваев
Из-за этого временно остановилось движение составов
Через несколько минут после ДТП движение составов возобновилось. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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Вечером в центре Екатеринбурга вдруг встали трамваи. Как оказалось, причиной тому послужила автомобильная авария. Иномарка KIA, проезжая по перекрестку 8 Марта - Радищева, вдруг оказалась зажата между двумя трамваями - 10-м и 32-м.
- В аварии никто из людей не пострадал. Во всяком случае, они не заявили о себе, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
При этом, как сообщают очевидцы, сам водитель долгое время не мог покинуть салон, так как двери машины были прижаты бортами трамваев.