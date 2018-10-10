Проверка слуха: на проспекте Ленина ограбили ювелирный салон
В среду вечером к магазину съехались вооруженные правоохранители
Причиной переполоха оказалась ложная срабатывание сигнализации. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В шестом часу вечера у ювелирного магазина, что на проспекте Ленина, 66, жители Екатеринбурга увидели полицейские машины, а также самих правоохранителей в бронежилетах, шлемах и с автоматами.
«Ограбили ювелирку? Или опять ложное минирование?» - стали задаваться вопросом уральцы.
Но, как оказалось, ничего криминального в этот раз не случилось.
- Просто в магазине произошло ложное срабатывание сигнализации, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.