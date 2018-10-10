Проверка слуха: на проспекте Ленина ограбили ювелирный салон

10 Окт. 16:54 2018-10-10T16:54:28+03:00

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В шестом часу вечера у ювелирного магазина, что на проспекте Ленина, 66, жители Екатеринбурга увидели полицейские машины, а также самих правоохранителей в бронежилетах, шлемах и с автоматами.

«Ограбили ювелирку? Или опять ложное минирование?» - стали задаваться вопросом уральцы.

Но, как оказалось, ничего криминального в этот раз не случилось.

- Просто в магазине произошло ложное срабатывание сигнализации, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.