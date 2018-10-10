2018-10-10T16:54:28+03:00
Происшествия

Проверка слуха: на проспекте Ленина ограбили ювелирный салон

В среду вечером к магазину съехались вооруженные правоохранители
Данил СВЕЧКОВ
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Причиной переполоха оказалась ложная срабатывание сигнализации. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comПричиной переполоха оказалась ложная срабатывание сигнализации. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В шестом часу вечера у ювелирного магазина, что на проспекте Ленина, 66, жители Екатеринбурга увидели полицейские машины, а также самих правоохранителей в бронежилетах, шлемах и с автоматами.

«Ограбили ювелирку? Или опять ложное минирование?» - стали задаваться вопросом уральцы.

Но, как оказалось, ничего криминального в этот раз не случилось.

- Просто в магазине произошло ложное срабатывание сигнализации, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

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