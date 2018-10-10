На Урал движется новый ураган

10 Окт. 16:40 2018-10-10T16:40:42+03:00

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В Свердловской области 10 октября объявлено новое штормовое предупреждение. Только вчера энергетики восстановили освещение у 8 тысяч уральцев и теперь технические службы вновь приведены в состояние повышенной готовности.

- 11 и 12 октября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, - говорится в сообщении уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что в ночь на 9 октября в Свердловской области прошел ураган с дождем, поваливший десятки деревьев и повредивший линии электропередач.