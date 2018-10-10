К пятнице в Екатеринбурге переоборудуют летнюю уборочную технику, чтобы она могла выметать с улиц снег

10 Окт. 16:31 2018-10-10T16:36:19+03:00

В конце недели город должен быть уже готов к первым снегопадам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Машины, которые в теплое время мыли дороги, в холодное время будут посыпать их противогололедной смесью

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Екатеринбург полным ходом готовится к зиме - дорожные службы переоборудуют уборочную технику для работы со снегом. И, как уверяют в мэрии, переоборудование этой техники идет «строго» по графику.

- Последние комбинированные дорожные машины, работающие по летнему регламенту, завтра заканчивают работу, после чего они также будут переоборудованы для работы по зимнему регламенту, - рассказал Евгений Архипов, заместитель главы администрации Екатеринбурга. - К пятнице вся техника будет переоборудована.

Под словосочетанием «комбинированные дорожные машины» следует понимать технику, которая летом проливает и моет дороги, а зимой посыпает землю противогололедной смесью и выметает с нее снег.

- Для этого на грузовики дополнительно ставятся плуг и щетка, а вместо бочки - специальный бункер с щебнем или противогололедной смесью, - рассказали в мэрии.