К пятнице в Екатеринбурге переоборудуют летнюю уборочную технику, чтобы она могла выметать с улиц снег
Екатеринбург полным ходом готовится к зиме - дорожные службы переоборудуют уборочную технику для работы со снегом. И, как уверяют в мэрии, переоборудование этой техники идет «строго» по графику.
- Последние комбинированные дорожные машины, работающие по летнему регламенту, завтра заканчивают работу, после чего они также будут переоборудованы для работы по зимнему регламенту, - рассказал Евгений Архипов, заместитель главы администрации Екатеринбурга. - К пятнице вся техника будет переоборудована.
Под словосочетанием «комбинированные дорожные машины» следует понимать технику, которая летом проливает и моет дороги, а зимой посыпает землю противогололедной смесью и выметает с нее снег.
- Для этого на грузовики дополнительно ставятся плуг и щетка, а вместо бочки - специальный бункер с щебнем или противогололедной смесью, - рассказали в мэрии.