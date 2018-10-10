В Свердловской области в два раза сократилось число самоубийств

10 Окт. 15:55 2018-10-10T16:42:27+03:00

По мнению врачей, это связано с улучшением социально-экономической ситуации в регионе

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У жителей Свердловской области вдвое возрос интерес к жизни. Об этом на пресс-конференции рассказали главный психиатр региона Олег Сердюк и главный психотерапевт региона Михаил Перцель.

Если раньше в области за год кончали жизнь самоубийством 1000 уральцев, то сейчас суицид совершают 500 человек.

- Это заслуга в целом социально-экономической ситуации в регионе, ведь от медицинской части здесь зависит немного, мы можем только констатировать факты, чаще всего этих людей мы не видим до попытки суицида, - сказал Олег Сердюк.

По словам медиков, поменялись и проблемы, с которыми пациенты идут к врачам.

- Лет пять назад люди приходили с проблемами, связанными с общей остановкой, сейчас мы возвращаемся к личным темам: проблемы в семье, дети, поиск себя, отношения между мужчиной и женщиной, - рассказал Михаил Перцель. - Выход личных проблем на первый план говорит о том, что, что бы ни писали СМИ, сосстояние общества достаточно стабильно.

Сегодня под наблюдением психиатров находятся 100 тысяч свердловчан. Чаще всего психическим расстройствам подвержена молодежь. Среди подростков такие диагнозы имеют порядка пяти процентов.