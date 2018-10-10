Мэрия Екатеринбурга третий раз объявила аукцион на строительство центра «Эрмитаж-Урал»

10 Окт. 14:47 2018-10-10T15:30:00+03:00

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Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на реконструкцию культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Ранее местные власти уже дважды запускали аукцион, но никто из участников на него так и не заявился, несмотря на сумму в 290 миллионов рублей. Затем у Администрации закончились деньги и она попросила помощи у области.

Теперь, согласно сайту госзакупок, за работы администрация предлагает 217 миллионов рублей, которые будут потрачены исключительно из городской казны. За эти деньги компания, выигрывшая тендер, должна сначала разработать документацию по реконструкции здания, потом возвести новый трехэтажный пристрой, а затем провести археологические работы на площадке - здесь найден объект наследия «Культурный слой Екатеринбурга середины XIX - начала XX столетий».

Участок для строительства «Эрмитаж-Урал» выделили в квадрате улиц Вайнера-Малышева-Хохрякова-Попова.

- Комплекс будет состоять из культурно-просветительского центра на улице Вайнера, 11 (3,8 тысячи квадратных метров) и фондохранилища на улице Вайнера, 16 (2,6 тысячи квадратных метров), - рассказывали в Администрации Екатеринбурга. - Этот выбор не случаен, так как в годы Великой Отечественной войны именно в Екатеринбургском музее изобразительных искусств размещались фонды Эрмитажа и трудились его специалисты.