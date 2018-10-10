2018-10-10T15:34:12+03:00
Общество

Спустя день затишья на Средний Урал снова надвигается ураган

Непогода продержится в регионе два дня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Непогода продержится 11 и 12 октябряНепогода продержится 11 и 12 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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На свердловскую область вновь надвигается ураган. В ближайшие два дня, 11 и 12 октября, синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Стихия практически не дает уральцам передохнуть. Предыдущий раз сильные порывы ветра обрушивались на регион день назад. В городе до сих пор местами лежат вырванные с корнями деревья и повылетавшие с окон москитные сетки.

Спасатели просят жителей:

- Не прятаться от сильного ветра около рекламных щитов, под деревьями, недостроенными зданиями и стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

- Не парковать машины под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций

- При перепадах напряжения в электросети обесточить электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

- Не стоять под ЛЭП и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае ЧП немедленно звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России - 101.

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