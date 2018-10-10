2018-10-10T12:55:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге осудили фармацевта, продававшего больницам онколекарства в поддельной упаковке

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Жертвами нерадивого фармацевта стали медучреждения Первоуральска и КушвыЖертвами нерадивого фармацевта стали медучреждения Первоуральска и КушвыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, построившему бизнес на нелегальной продаже лекарств. Евгений Захаров продавал в больницы Свердловской области препараты в поддельной упаковке. Жертвами нерадивого фармацевта стали медучреждения Первоуральска и Кушвы.

Медикам мужчина поставлял «Ритуксимаб». Этот препарат используется для химиотерапии при лечении опухолей.

- Захаров, осознавая преступный характер своих действий, использовал заведомо поддельную вторичную упаковку лекарственного препарата, расфасовав в нее лекарственный препарат производства компании ЗАО «БИОКАД», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Гособвинитель просил суд дать обвиняемому два года колонии и запретить на такой же срок заниматься фармацевтической деятельностью. Однако служители Фемиды назначили более мягкое наказание, заменив реальное заключение на шесть месяцев условного срока и сократив запрет до года.

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