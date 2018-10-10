2018-10-10T12:32:06+03:00
Спорт

Экипаж уральского гонщика Сергея Карякина выиграл недельное ралли в Марокко

Для спортсменов эта победа стала второй подряд. В прошлом году россиянам также не было равных
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Сергей КарякинФото: Сергей Карякин
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Уральский победитель ралли «Дакар» в категории квадроциклов Сергей Карякин уверенно записал на свой счет победу в семидневном рейде Кубка мира в Марокко. Вместе с Антоном Власюком он стал лучшим в классе багги maverickX3.

Фото: Сергей Карякин

Фото: Сергей Карякин

В течение недели экипажу предстояло преодолеть 2000 километров, из которых 1255 пришлось на спецучастки. Трасса проходила в линейном режиме между городами Фес и Эрфурт. Для уральцев эта победа стала второй подряд. В прошлом году на ралли Марокко россиянам также не было равных.

Фото: Сергей Карякин

Фото: Сергей Карякин

До середины дистанции плотную борьбу российскому экипажу навязывали опытнейший и титулованный многократный чемпион Дакара Стефан Петрансель и американский экипаж Остина Джонса.

Фото: Сергей Карякин

Фото: Сергей Карякин

- Второй год подряд нам покоряется самый престижный и сложный этап Кубка Мира по ралли-рейдам! Я очень рад тому как сложилась эта гонка. В этом году нам удалось обогнать очень сильные экипажи. У нас с Антоном своя тактика - никогда не начинать быстро и набирать темп по ходу дистанции. В этом году скорости выросли по сравнению с прошлым на 20-30%, - рассказал Сергей Карякин.

Фото: Сергей Карякин

Фото: Сергей Карякин

Последние 150 километров экипаж ехал без права на ошибку. К этому времени у гонщиков кончились запасные колеса, так как до этого они уже пробили две.

Впереди у спортсменов подготовка к предстоящему ралли «Дакар».

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