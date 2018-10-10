Мэрия Екатеринбурга второй раз проиграла суд УФАС по торгам автобусных маршрутов

10 Окт. 11:41 2018-10-10T11:51:18+03:00

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Администрация Екатеринбурга снова проиграла спор с УФАС. В 2017 году мэрия на сайте госзакупок разместила аукцион на осуществление пассажирских перевозок автобусами № 22, 054, 033 и 4.

В проекте контракта было указано, что исполнитель обязан предоставить заказчику не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора валидаторы с программным обеспечением для оплаты проезда картами.

Тем самым мэрия фактически установила дополнительные требования к участникам закупки, не предусмотренные Законом о контрактной системе.

- Не допускается включение в документацию о закупке требований к участнику наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, - рассказали в УФАС.

Администрация Екатеринбурга обратилась в суд, но изучив материалы дела, суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований. Арбитражный суд Уральского округа также поддержал позицию УФАС.