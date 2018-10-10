2018-10-10T11:13:38+03:00
Общество

В Каменск-Уральском закрыли кулинарию, где не было входа и туалета для посетителей

А взятые пробы показали наличие в общепите кишечной палочки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Работа кулинарии приостановлена на 20 сутокРабота кулинарии приостановлена на 20 сутокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменск-Уральском из-за антисанитарии закрыли кулинарию «Ням Ням». Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении массу нарушений. Общепит не имел отдельного входа для посетителей, туалет для гостей здесь тоже посчитали лишним. Кроме того, персоналу было элементарно негде помыть руки, а посуду здесь мыли наспех.

Вдобавок к этому, пробы смывов с гастроемкости, противня, терки, разноса со стола, весов, а также полок для готовой продукции и витрин показали наличие кишечной палочки.

Суд приостановил деятельность общепита на 20 суток, но владелец кулинарии обжаловал решение в Свердловском областном суде.

- Мужчина утверждал, что доказательств ряда нарушений попросту нет: сотрудники Роспотребнадзора неправильно произвели отбор смывов, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о необоснованности доводов предпринимателя. Решение первой инстанции оставлено без изменения.

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