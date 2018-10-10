В ЦПКиО Екатеринбурга строят дом для Деда Мороза
В ЦПКиО Екатеринбурга уже начали готовиться к встрече нового года. На участке рядом с центральной аллеей рабочие возводят усадьбу Деда Мороза в виде дома с благоустроенной территорией.
Объект после открытия в начале зимы будет доступен для всех гостей парка.
- Начали собирать усадьбу Деда Мороза. В этом году на ней будет много нового и интересного, - рассказал директор парка им. Маяковского Роман Шадрин.
Возведение Усадьбы для Деда Мороза. Фото: страница Романа Шадрина в Facebook
С октября парк перевели на зимний график работы: теперь он работает с 11 до 20 часов в будни со вторника по воскресенье, в понедельник аттракционы не работают.