2018-10-10T10:47:21+03:00
Общество

В Новой Ляле осуждена опекун, потратившая на себя 92 тысячи рублей детских пособий

Теперь женщина будет должна не только вернуть эту сумму, но и раскошелиться на выплату штрафа
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Новой Ляле осудили 26-летнюю местную жительницу, которая тратила на себя любимую детские пособия. Женщина являлась опекуном несовершеннолетнего юноши и ежемесячно получала на его содержание порядка 23 тысяч рублей.

Однако, как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, в течение четырех месяцев подросток жил у своего родного старшего брата. Но опекун не сообщила об этом в отдел опеки и продолжила получать социальные выплаты. В общей сложности женщина присвоила себе 92 тысячи рублей.

В отношении нерадивого опекуна было возбуждено уголовное дело.

- Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, она уже начала гасить материальный ущерб, причиненный несовершеннолетнему, купив ему телефон стоимостью 22 тысячи рублей, - добавил полковник Горелых. - Суд учел положительные характеристики с места работы гражданки, наличие у нее на иждивении двух малолетних детей и назначил штраф в размере 7 тысяч рублей, обязав при этом горе-опекуна выплатить в полном объеме похищенные у юноши денежные средства.

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