2018-10-10T10:27:29+03:00
Общество

На Урале в три раза ужесточили приговор водителю, сбившему 7-летнюю девочку

В момент аварии мужчина был пьян
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Горе-водитель пытался обвинить в аварии саму девочкуГоре-водитель пытался обвинить в аварии саму девочкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Нижнесергинского района добилась ужесточения наказания водителю, который сбил первоклассницу. Авария произошла в августе этого года в селе Шакурово. Ринат Кадиров на своей «двенадцатой» ехал по улице Гагарина, но поскольку был в этот момент пьян, не смог удержать машину на своей полосе, вылетел на встречную и сбил 7-летнюю девочку.

Суд приговорил мужчину к восьми месяцам колонии-поселения и запретил в течение трех лет садиться за руль. Однако гособвинение с вердиктом не согласилось и подало апелляцию с просьбой усилить наказание.

- С момента ДТП Кадиров не совершал никаких активных действий, свидетельствующих об искреннем раскаянии. Более того, мужчина выдвинул версию о том, что именно ребенок находился на проезжей части дороги на его полосе движения. Тогда как, в ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что водитель совершил выезд на полосу встречного движения, где и сбил малолетнюю девочку, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд увеличил срок до двух лет, в остальной части приговор оставлен без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин