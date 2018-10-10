На Урале в три раза ужесточили приговор водителю, сбившему 7-летнюю девочку

10 Окт. 10:22 2018-10-10T10:27:29+03:00

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Прокуратура Нижнесергинского района добилась ужесточения наказания водителю, который сбил первоклассницу. Авария произошла в августе этого года в селе Шакурово. Ринат Кадиров на своей «двенадцатой» ехал по улице Гагарина, но поскольку был в этот момент пьян, не смог удержать машину на своей полосе, вылетел на встречную и сбил 7-летнюю девочку.

Суд приговорил мужчину к восьми месяцам колонии-поселения и запретил в течение трех лет садиться за руль. Однако гособвинение с вердиктом не согласилось и подало апелляцию с просьбой усилить наказание.

- С момента ДТП Кадиров не совершал никаких активных действий, свидетельствующих об искреннем раскаянии. Более того, мужчина выдвинул версию о том, что именно ребенок находился на проезжей части дороги на его полосе движения. Тогда как, в ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что водитель совершил выезд на полосу встречного движения, где и сбил малолетнюю девочку, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд увеличил срок до двух лет, в остальной части приговор оставлен без изменения.