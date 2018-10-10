В Екатеринбурге на ВИЗе столкнулись сразу восемь машин

10 Окт. 09:58 2018-10-10T10:01:26+03:00

Несколько машин выбросило через разделительный газон на встречную полосу

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В Екатеринбурге на ВИЗе в эти часы образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, на улице Токарей столкнулись сразу восемь автомобилей. При этом некоторые машины вылетели на разделительный газон, а еще несколько оказались на встречной полосе.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Среди попавших в массовую аварию - Toyota Altezza, Lada Granta и два Mitsubishi Lancer. Пострадавших среди людей нет.

- Разве это не две отдельные аварии? Я думала, что в сторону Сортировки просто паровозиком 4 машины стояли, а в сторону центра - это другая авария. Как это их угораздило-то? - недоумевают другие автомобилисты.

- Народ не проснулся по ходу, нормальный такой паровозик получился.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что, скорее всего, водители разбираются самостоятельно. Инспекторам информации о ДТП не поступало.