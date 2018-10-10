2018-10-10T09:29:38+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге трамвайную остановку возле «ЗиКа» откроют на месяц позже

Рабочие слишком поздно получили от поставщика строительные материалы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Владимир СмирновФото: Владимир Смирнов
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В Екатеринбурге не успели вовремя отремонтировать трамвайную остановку возле машиностроительного завода имени Калинина. Изначально ее должны были привести в порядок к 1 октября. Однако вагоны по-прежнему «проскакивают» «Калининскую», а рабочие, чтобы сесть на трамвай, вынуждены идти порядка километра пешком до следующей остановки.

- Сроки открытия остановки переносятся на 1 ноября. Задержка связана с несвоевременной поставкой конструкций для монтажа навеса, - объяснил причину депутат Гордумы Владимир Смирнов.

В рамках реконструкции рабочие заменят платформу ожидания и установят навес.

По словам горожан, их не столько беспокоит затяжной ремонт, сколько игнорирование правил безопасности.

- Надо бы ограждение нормальное сделать от дороги. Особенно, где сужение проезжей части, в сторону Пышмы. Не дай бог кто нибудь в эту яму, с торчащей из бетона арматурой, упадет, - говорят екатеринбуржцы.

- Ограждения там точно нет, опасность улететь в яму большая. И ещё обратила внимание, поставили три дуги остановки, они находятся очень близко к проезжей части, во время плотного движения или аварии - точно их будут цеплять.

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