ВИЗ-Сталь чествует вековые трудовые династии

10 Окт. 09:08 2018-10-10T09:10:42+03:00

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В рамках празднования 45-летия пуска цеха холодной прокатки (ЦХП) ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела праздник трудовой славы. Главными героями торжества в центре культуры и искусства «Верх-Исетский» стали представители заводских династий, насчитывающих не менее трех поколений с общим трудовым стажем более 100 лет.

Подобное мероприятие прошло на предприятии впервые. Его цель - укрепить престиж рабочих профессий и отметить выдающиеся семьи визовских металлургов, из поколения в поколение передающие любовь и преданность родному заводу.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Праздник стал итогом конкурса «Трудовая династия», участники которого в течение нескольких месяцев собирали истории своих семей. На вечере присутствовали 11 династий с общим стажем работы на ВИЗе и ВИЗ-Стали более 100 лет. Всего же на заводе таких насчитывают более 30.

- Мероприятие открылось показом фильма, который рассказывает о трудовом пути представителей знаменитых визовских фамилий. Затем на сцену вышли члены самых заслуженных заводских семей: Манаковых – Фролягиных, в общей сложности проработавших на заводе 428 лет, Кабалиных – Щипановых – со стажем 400 лет, Кашеваровых – Ивановых, которые отдали металлургии 325 лет, - рассказали в пресс-службе ВИЗ-Стали.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

С юбилеем главного цеха ВИЗ-Стали вчерашних и нынешних металлургов поздравляли сразу два его начальника – Виктор Стафеев и Борис Паршаков. Первый строил и запускал ЦХП в ХХ веке, второй - модернизирует и ведет к новым вершинам в ХХI-м. Они вручили заводским семьям паспорта династий и памятные подарки. Вместе с заводчанами поздравления принимали их дети и внуки, которые, возможно, пойдут по стопам своих отцов, дедов и прадедов.

Видео о заводских династиях можно посмотреть по ссылке