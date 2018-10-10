2018-10-10T08:23:23+03:00
Общество

Фотограф из Екатеринбурга выиграл международный конкурс с пейзажем Волчихинского водохранилища

Уралец победил в номинации «Уникальная природа»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Василий ЯковлевФото: Василий Яковлев
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Екатеринбургский фотограф стал лучшим на международном конкурсе «Русская цивилизация». Работа Василия Яковлева «Парящий остров» заняла первое место в номинации «Уникальная природа».

Снимок уралец сделал на Волчихинском водохранилище одним ранним октябрьским утром прошлого года.

- Я стараюсь регулярно, раз в неделю-две выезжать на фотосъемки уральской природы. Особенно на стыке времен года, когда природа приобретает особенное очарование, - поделился Василий. - Эта фотография сделана случайно. Я ездил снимать лодочную станцию Флюс на рассвете, но когда солнце встало, то деревья на острове вдалеке засияли золотом. Я поспешил поднять в воздух квадрокоптер, который, к счастью у меня был с собой, и сделал эту фотографию.

Конкурс «Русская цивилизация» организован Федеральным агентством по делам национальностей России. Выбирать героев членам жюри пришлось из 17 000 снимков со всех уголков света. Свои работы прислали 3000 фотографов из 44 стран.

Сейчас фотографии победителей представлены на аллее Гончаровского парка в Москве. Выставка продлится до 5 ноября.

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